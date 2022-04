Die Kurve der Ukraine-Flüchtlinge, die in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes ankommen, hat sich abgeflacht. Dies erklärt Olaf Jansen, der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt in der ersten Aprilwoche. Die Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine und aus ...