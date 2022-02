Für den äußersten Notfall: In der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt wurde auch die Turnhalle mit Feldbetten für Ukraine-Flüchtlinge bestückt. Doch zumindest am 26. Februar hielt sich die Zahl der Registrierungen sehr in Grenzen. Insgesamt stehen zunächst einmal 800 Betten in Frankfurt Und Eisenhüttenstadt zur Verfügung. © Foto: Janet Neiser