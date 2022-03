So mancher Verbraucher wird sich beim Einkaufen nicht nur in Eisenhüttenstadt und Oder-Spree, sondern in vielen Regionen Deutschlands derzeit ungläubig die Augen reiben. Sonnenblumenöl? Ausverkauft. Rapsöl? Ausverkauft. Dinkelvollkornmehl? Ausverkauft. An den Regalen stecken etliche Zettelchen, ...