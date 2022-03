So viele Friedenssymbole wie aktuell hat man in den vergangenen Jahren selten gesehen. An Horten und Schulen hängen Friedenstauben in den Fenstern, die Kinder gebastelt haben. Auch das bekannte Peace-Zeichen – ein Kreis mit drei Strichen, die aussehen wie ein Hühnerfuß – ist zu finden. Entsta...