An der Wasseroberfläche ist ab und an ein Blubbern zu sehen. Dorthin, wo das Blubbern aufsteigt, führt ein Seil, das mit kleinen Bojen markiert ist. Ab und an ist ein Kommando von dem Schiff zu hören, das am Ufer des Oder-Spree-Kanals in Eisenhüttenstadt angelegt hat. Doch was genau wird gesucht...