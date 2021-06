Maxim Kosinsky ist einer der 27 Ausländer, die an der Neuzeller Rahn-Schule die Prüfungen bestanden haben. Insgesamt haben 105 Schüler betsnaden. Mit seinem Abschneiden liegt er so ziemlich genau im Schnitt von 1,9 aller Rahn-Absolventen. Sein Onkel Sergej ist des Lobes voll. „Wie könnte es an...