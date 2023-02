Für Sechstklässler steht in Brandenburg das letzte halbe Schuljahr an der Grundschule an. Dann folgt der Wechsel auf eine weiterführende Schule. Die Bewerbungsphase hat gerade begonnen. Geht es aufs Gymnasium, die Gesamtschule oder aber eine Oberschule? So viele 7. Klassen soll es in Eisenhüttenstadt geben. © Foto: Julian Stratenschulte/dpa