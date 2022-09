Gerhard Hoffmann wurde 1957 in Stalinstadt (seit 1961 Eisenhüttenstadt) geboren. Nach seiner Zeit an der Grotewohl-Schule wurde er an der Berufsschule des Eisenhüttenkombinates Ost (EKO) zum Metallurgen für Formgebung ausgebildet. Mit 20 Jahren verließ er Eisenhüttenstadt und war fortan als Ber...