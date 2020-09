Der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) im Kreis Spree-Neiße in der Gemeinde Schenkendöbern strahlt bis ins Amt Neuzelle in Oder-Spree aus. Denn die Schweineställe der Agrargenossenschaft Neuzelle in Wellmitz liegen sozusagen im ASP-Dunstkreis. 3500 Schweine befinden sich dort in den...