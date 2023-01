Silvester in Berlin: Randalierer haben mit Feuerwerkskörpern einen Reisebus in Brand gesetzt, Feuerwehrleute bekämpfen das Feuer. Sollen der Verkauf von Feuerwerk und das Böllern verboten werden? Wir haben Menschen in der Region rund um Eisenhüttenstadt befragt. (Symbolbild) © Foto: Paul Zinken/dpa