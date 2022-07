Sieben Vitrinen, 19 Mopeds und Motorräder und dazu zwei sehr alte Pkw – wer in dieser Woche durch das City Center in Eisenhüttenstadt bummelt, der wird sofort an „alte Zeiten“ erinnert. Oder er kann sich hautnah ansehen, womit seine Eltern oder Großeltern damals in der DDR so unterwegs wa...