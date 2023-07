Für manche ist die Kajüte in Ratzdorf noch ein Geheimtipp, für andere hat die ehemalige Tanzwirtschaft an der Oder diese Phase längst überwunden. Die Kajüte ist wie eine eigene Marke, sie hat ihre Fans im In- und Ausland, bei eher unbekannten, aber auch bei durchaus angesagten Künstlern.

Und in diesem Jahr wird der Kultursommer zum Rekord-Sommer. Es gibt wesentlich mehr Veranstaltungen – dank der Kulturförderung vom Landkreis Oder-Spree und dank des unermüdlichen Engagement der Eigentümer-Gruppe der Kajüte, deren super Netzwerk und der vielen Freunde. Hier kommt der Überblick über die 17 Angebote mit Konzerten, Theater, Lesungen und Festival.

Rock’n’Roll und kubanische Nacht

14. Juli 2023, da wird der Kultursommer der Kajüte eröffnet. Ab 16 Uhr sind Gäste im Biergarten willkommen, ab 20 Uhr gibt es ein Konzert mit Start ist am, da wird der Kultursommer der Kajüte eröffnet. Ab 16 Uhr sind Gäste im Biergarten willkommen, ab 20 Uhr gibt es ein Konzert mit Doc Horn & the Hornbabes , einer neunköpfigen Band mit Saxofon, Trompete, Posaune, Violine, Klavier, Akkordeon und Gesang. Rock‘n‘Roll ist angesagt.

Am 15. Juli geht es weiter mit einem Konzert mit dem Trio Handle with Care. Da darf ab 19 Uhr getanzt werden – draußen oder drinnen. In der Kajüte geht alles. Hot and sweet Music der 20er- und 30er-Jahre wird geboten: Klezmer, Swing, Tango.

Und dann kommt die kubanische Nacht am 22. Juli 2023. Ab 18 Uhr dürfen sich Gäste auf kulinarische Raffinessen freuen und später dann Mojitos und Cuba Libre genießen. Die Live-Musik von Mayelis y sus Chicos dürfte niemanden ruhig sitzen lassen. Neben der kubanischen Band umd Frontfrau Mayelis soll eine Ausstellung des kubanischen Künstlers Hermes Entenza mit dem Titel Leche Condensada eröffnet werden.

Weiter geht es mit dem 28. Juli und einem Kino-Dinner mit Köstlichkeiten aus Frankreich und Rumänien. Ab 20 Uhr läuft „Sie sind ein schöner Mann“.

Bands aus Berlin, Guben, Köln und Kanada

29. Juli 2023 geben „4. Stock“ ein Konzert in der Kajüte. Indie, Pop, Soul und Reggae – mehr geht fast nicht. Amgeben „4. Stock“ ein Konzert in der Kajüte. Indie, Pop, Soul und Reggae – mehr geht fast nicht. 4. Stock schaffen es bei Straßenmusik-Events wie in Eisenhüttenstadt von der Axel-Titzki-Stiftung zu begeistern oder aber bei ihren Konzerten in Klubs.

Am 4. August wird es international. Da spielt die kanadische Band Folk Road Show mit Musikern aus Kanada, Australien und den Niederlanden. Die sehen nicht nur gut aus, sondern machen auch gute Musik. Sie wandeln auf den Spuren von Crosby, Nash & Young.

11. bis 13. August das Festival „Weiter drauszen“. Es ist die mittlerweile dritte Ausgabe des Jugendfestivals mit elektronischer „Musik und Kultur am östlichsten Punkt der uns bekannten Welt“, wie die Veranstalter so schön sagen. Es gibt Platz für Zelte und ein Angebot an Essen. Buchungen sind möglich über Und dann folgt vomdas Festival „Weiter drauszen“. Es ist die mittlerweile dritte Ausgabe des Jugendfestivals mit elektronischer „Musik und Kultur am östlichsten Punkt der uns bekannten Welt“, wie die Veranstalter so schön sagen. Es gibt Platz für Zelte und ein Angebot an Essen. Buchungen sind möglich über www.weiterdrauszen.de.

Am 19. August gibt es eine regionale Konzertnacht mit „Zeitreise“ aus Guben (19.30 Uhr) und Pontchartrain aus Köln (21 Uhr).

Klassik-Fans sind am 20. August willkommen. Da heißt es ab 16 Uhr „Auf dem Wasser zu singen“ mit Silke Richter (Gesang), Ute Simon (Gesang) und Christine Hesse (Piano). Das Kammerkonzert beinhaltet Lieder von Schubert, Brahms, Grieg und anderen. Literatur gibt es gratis dazu.

Volles Programm beim Kultur-Sommer in der Kajüte in Ratzdorf

© Foto: Janet Neiser

Am 25. August, 19 Uhr, steht ein Ringelnatz-Abend an – und der hat es in sich. Gestaltet wird er vom Prior der Zisterziensermönche, Pater Simeon, in Neuzelle und vom evangelischen Pfarrer Martin Groß. Die beiden werden nicht nur Stimmen und Rhythmusgefühl beweisen, sondern auch jede Menge Humor.

Trödelmarkt und Anarchistische Musikwirtschaft

Der 26. August steht im Zeichen einer Lesung des berühmten Autors Jaroslaw Rudiš. Er liest ab 18 Uhr aus „Gebrauchsanweiungen fürs Zugreisen“ – ein Spiegel-Bestseller.

Am 9. September 2023 heißt es „Sonst noch Wünsche?“ Zunächst gibt es ab 16 Uhr ein Puppentheater für Kinder und Erwachsene mit der Flunkerproduktion, ab 20 Uhr erklingen französische Chansons mit dem Duo Malve.

10. September. Und da darf die Kajüte nicht fehlen. Ab 9 Uhr geht das Programm los. Denkmalfachführungen, Trödelmarkt und Workshops. Gewerbliche Händler können sich per E-Mail in der Tag des offenen Denkmals ist am. Und da darf die Kajüte nicht fehlen. Ab 9 Uhr geht das Programm los. Denkmalfachführungen, Trödelmarkt und Workshops. Gewerbliche Händler können sich per E-Mail in der Kajüte melden. Und ab 18 Uhr geht der symbolische Vorhang auf fürs zweite Bürgertheater, diesmal mit „6,6 Morde pro Stunde“.

Der 16. September verspricht Weltklasse-Pantomime mit dem Duo Mimikry und der Show „Tasty Biscuits“. 19.30 Uhr geht es los.

Schließlich am 30. September gibt es das Finale des Kajüte-Kultursommers mit „Sogenannte Anarchistische Musikwirtschaft“ um 20 Uhr.