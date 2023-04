Statt Beelitz – was polnischer Spargel in Deutschland kostet

In vielen Orten in und um Eisenhüttenstadt, Müllrose und Neuzelle stehen kleine Holzhütten, in denen Spargel aus Polen angeboten wird. Wo der Spargel wächst, was er kostet und warum viele Menschen auf Spargel von „Frau Dorota“ warten.