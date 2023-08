Mit dem Deutschlandticket preisgünstig einen Ausflug machen aus Eisenhüttenstadt oder Frankfurt (Oder) nach Leipzig? Das wird Ende August und im September etwas umständlicher werden als gewohnt. Die Bahn-Direktverbindung wird dann nämlich zeitweise unterbrochen und die Fahrgäste müssen mehrmals umsteigen. Was die Fahrzeiten deutlich verlängert.

Von der Sperrung betroffen sind die Linien RE 10 von Frankfurt (Oder) nach Leipzig und RB 43 von Frankfurt (Oder) nach Falkenberg (Elster). Im Streckenabschnitt zwischen Cottbus und Finsterwalde finden ab dem 31. August und an den ersten vier Wochenenden im September Bauarbeiten statt.

Sperrungen in zwei Abschnitten

Sperrungen gibt es zunächst im Abschnitt zwischen Cottbus und Finsterwalde. Vom 31. August (Donnerstag), 4.45 Uhr, bis zum 4. September, 2.30 Uhr, werden die Züge durch Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) ersetzt – aber nicht die gesamte Zeit über im gesamten Abschnitt. Zwischen Cottbus und Finsterwalde fahren Busse vom 1. September, 21 Uhr, bis zum 2. September, 21 Uhr. Zwischen Calau und Finsterwalde werden die Züge vom 31. August, 4.45 Uhr, bis zum 1. September, 21 Uhr, und dann noch mal vom 2. September, 21 Uhr, bis zum 4. September, 2.30 Uhr, durch SEV-Busse ersetzt.

An den nachfolgenden drei Wochenenden – 8.-11. September, 15.-18. September und 22.-25. September – wird dann die Bahnstrecke zwischen Cottbus und Calau gesperrt. Jeweils von Freitag, 20.30 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, fallen die Züge aus und werden durch Busse des SEV ersetzt.

Fahrgäste müssen in den genannten Zeiträumen in den angegebenen Orten umsteigen. In den Nachtstunden verkehren die Busse auf der gesamten Strecke zwischen Cottbus und Falkenberg (­Elster). Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an Weichen und Durchlässen.

Bis Leipzig mehrmals umsteigen

Die Fahrzeiten mit Regionalzügen nach Leipzig verlängern sich wegen der Sperrungen von Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt aus um eine Stunde. Reisende müssen zwei- oder dreimal umsteigen. Mit der RB 43 geht es zunächst nach Cottbus, dann weiter mit dem RE 18 Richtung Dresden bis Ruhland und von Ruhland mit dem RE 11 nach Leipzig. Oder man fährt mit dem RE 10 zunächst bis Cottbus, weiter mit der RB 49 Richtung Falkenberg (Elster) bis Ruhland, weiter mit dem RE 15 Richtung Dresden bis Priestewitz und von dort mit dem RE 50 bis Leipzig.

Die Fahrzeit beträgt bei beiden Verbindungen ab Eisenhüttenstadt 3:53 Stunden und ab Frankfurt (Oder) 4:14 Stunden. Zum Vergleich: Fährt der RE 10 ohne Unterbrechung durch bis Leipzig, braucht er ab Eisenhüttenstadt 2:53 Stunden und ab Frankfurt (Oder) 3:14 Minuten. Wer ab Cottbus oder Calau die Busse des SEV nutzen würde, der wäre deutlich länger unterwegs.

Weitere Sperrung angekündigt