Viele Monate standen die Reisenden am Bahnsteig in Eisenhüttenstadt im Wortsinn im Regen. Denn nachdem der Bahnsteig komplett erneuert worden war, fehlte noch das Dach. In einer Wochenendaktion wurde ein Großteil installiert. Aber nach wie vor sind in Eisenhüttenstadt noch Bauarbeiter zu sehen. ...