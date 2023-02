Die Spiel- und Begegnungsstätte in Aurith in Nähe der geplanten Fähranlegestelle und am Oder-Neiße-Radweg scheint seit dem Spätherbst fertig zu sein. Das als Spielfläche vorgesehene Holz-Schiff scheint, auch Fahrradbügel sind zu sehen und ebenso Sitzmöglichkeiten zu entdecken. Doch fast um d...