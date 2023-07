Gut sieben Wochen dauert es noch, bis in Eisenhüttenstadt das Stadtfest am 25. August mit dem traditionellen Fassbieranstich von Bürgermeister Frank Balzer offiziell eröffnet wird. Und noch eine Tradition lebt am Eröffnungstag wieder auf, wenn auch in etwas veränderter Form.

So war unter der Ver...