Das Stadtfest in Eisenhüttenstadt war einmal, nach eigenen Angaben, das größte seiner Art in Ostbrandenburg. Und noch immer zieht es Jahr für Jahr zehntausende Besucher an. Auch 2023 haben die Veranstalter wieder eine Zahl genannt. Doch an den 100.000 Besuchern an drei Tagen gibt es Zweifel.

Viel...