Der Grand Canyon in den USA, die Pyramiden in Ägypten, das Taj Mahal in Indien und das Great Barrier Reef in Australien haben etwas gemeinsam, sie stehen auf der Unesco-Welterbe-Liste. Baudenkmäler und Naturstätten sind dort vertreten, mittlerweile mehr als 1000 weltweit. Könnte Eisenhüttenstad...