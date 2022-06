Stahl aus Eisenhüttenstadt findet sich in verschiedenen Autos wieder, in Kühlschränken, Spülmaschinen, Gefrierschränken oder aber Waschmaschinen. Nun ist ArcelorMittal Germany auch in Sachen Schiffbau unterwegs. Ja, richtig gehört. Das betreffende Schiff ist in Berlin bereits eingeweiht worden...