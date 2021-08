Die Einzigen, die dem Bahnstreik, der bis Freitagnacht andauern soll, etwas Positives abgewinnen können, sind wohl die Autofahrer, die am Bahnübergang in Eisenhüttenstadt nicht anhalten müssen. Denn die Schranken bleiben oben. Züge? Nicht in Sicht. Wer sich am Ticketschalter im Bahnhof Eisenhüttenstadt nach aktuellen Verbindungen erkundigt, bekommt die ehrliche Auskunft: Wenn es irgendwie gehe, mit einer Zugfahrt lieber bis Freitag zu war...