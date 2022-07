Die in Deutschland derzeit sinkenden Tankpreise lassen den Vorteil an den polnischen Zapfsäulen etwas schwinden. 1,76 Euro kostete am 21. Juli an der Power-Tankstelle in Zytowan unmittelbar hinter der Grenzbrücke in Coschen das bleifreie 98E, was unserem Super Plus entspricht. 1,63 Euro waren für...