Allein schon die Idee ist so spannend und klingt so großartig, dass ein Besuch in Ratzdorf am 25. September 2021 unausweichlich scheint. Dort erwartet einen nämlich die Weltpremiere des Fluss-Theater-Spektakels „Kahn der fröhlichen Leute“. Schon mal gehört? Gut möglich, denn den „Kahn der...