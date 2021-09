Aufgewachsen ist Jörg Herrmann mit einem Nymphensittich in einer Stadtwohnung – nun lebt der 43-Jährige in der beschaulichen Gemeinde Ziltendorf und hält Enten, Schweine, Hunde, darunter auch einen riesigen Mastino Napoletano, und den in Mexiko beheimateten Molch Axolotl, dem sämtliche verl...