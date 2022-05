Fundtiere über Fundtiere. Momentan weiß Jana Feister, Leiterin des Tierheims Am See an der Vogelsänger Chaussee in Eisenhüttenstadt, nicht wo ihr der Kopf steht. Denn die Überraschungen häufen sich seit einigen Wochen.

Beispielsweise ein vor ihrem Areal am Tierheim abgestellter Weidenkorb mit e...