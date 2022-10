Über eine Woche hat eine junge Hündin in Brieskow-Finkenheerd Tierfreude und Anwohner in Atem gehalten. Der etwa einjährige Vierbeiner lief offensichtlich in Panik in den Gärten, aber auch über die Bundestraße B112. Letztlich konnte das von Jana Feister geführte Tierheim am See in Eisenhütte...