Im Tierheim an der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt warten zwei Fund-Katzen auf ihre Besitzer. Es sind ein im Ortsteil Fürstenberg in der Kastanienallee aufgefundener Halbperser und Gismo, ein aus dem Ortsteil Schönfließ gekommender zehnjähriger roter Kater.

Der Halbperser ist laut Tierheimle...