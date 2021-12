„Lilly hängt am kleinen Fenster, das in der Tür des Katzenzimmers eingelassen ist. Mit aller Kraft hält sie sich mit den Vorderbeinen am Rahmen fest, um zu erspähen, ob sich ein Mensch nähert.“ Dieses Szenario erlebt Jana Feister, Leiterin des Tierheimes am See an der Vogelsänger Chaussee ...