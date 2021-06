Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich in der Region Frankfurt/Eisenhüttenstadt weiter ausgebreitet. Nach den Funden ASP-infizierter Wildschweine in Frankfurt und Wiesenau hat der Landkreis Oder-Spree am Montag mit der Ziltendorfer Niederung als bislang gefährdete Zone ein weiteres Kerngebie...