Es ist staubig auf dem Platz, die Gesichter und Haare der Männer sind längst grau gefärbt. Und über allem liegt der markante Geruch der Köhlerei. Die Männer fahren mit den Forken in den Haufen schwarzer Holzkohle und hieven Ladung für Ladung in die Metallwannen. Am Ende eines solchen Arbeitst...