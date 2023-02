Vor dem Rathaus Eisenhüttenstadt und vor vielen anderen öffentlichen Gebäuden des Landes und Bundes weht die Deutschlandfahne heute (10. Februar 2023) auf halbmast. Was ist der Grund für die Trauerbeflaggung in Deutschland?

Der Grund für die Trauerbeflaggung sind die mehr als 20.000 Toten durch die Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und die Zahl der Opfer steigt steig weiter an. Schon jetzt wären nahezu alle Bewohner Eisenhüttenstadts – die Einwohnerzahl liegt bei etwa 24.000 – von einem auf den anderen Tag gestorben. Hinzu kommen Millionen Betroffene, die Angehörige oder Wohnungen verloren haben.

In Deutschland ist zudem an verschiedenen Orten zu Schweigeminuten für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet aufgerufen worden.

Auch in Eisenhüttenstadt haben Menschen Angehörige in der Region

In Brandenburg hatte Innenminister Michael Stübgen (CDU) Trauerbeflaggung für den 10. Februar angeordnet. Flaggen an allen Dienststellen des Landes sowie an Anstalten des öffentlichen Rechts sollten auf halbmast gesetzt werden. Stübgen folgte damit der Anordnung des Bundesinnenministeriums, das für heute Trauerbeflaggung der obersten Bundesbehörden in Berlin und Bonn angeordnet hatte.

Auch in Eisenhüttenstadt gibt es Menschen, die Verwandtschaft in den Erdbebengebieten haben. Gegenüber der Märkischen Oderzeitung erklärte unter anderem der Inhaber eines Döner-Ladens, dass seine Eltern dort leben würden. Sie seien aber gesund. Er habe noch in der Nacht der Katastrophe mit ihnen telefoniert, nachdem er von einem Bekannten informiert worden war.