Gesundheitsschutz an heißen Tagen: Ein Passant füllt an einem Wasserspender in Berlin seine Trinkflasche. Welche Pläne gibt es in der Region Eisenhüttenstadt für die Aufstellung von Trinkbrunnen und Trinkwasserzapfstellen? (Symbolbild) © Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa