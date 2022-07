Nur noch wenige Tage dauert es, dann jährt sich zum 25. Mal ein historisches Datum: Am 24. Juli 1997 wurden an den Pegeln Ratzdorf und Eisenhüttenstadt mit 691 bzw. 717 Zentimetern die höchsten bekannten Wasserstände gemessen. Gegenwärtig entwickeln sich die Pegelstände in das andere Extrem.