In der Nacht zum Sonnabend ist der Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Guben für dreieinhalb Stunden vollständig unterbrochen gewesen. Um 21.11 Uhr waren die Einsatzkräfte wie Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei informiert worden, dass an der Strecke in Höhe Zwillingsschachtschleuse eine Person ...