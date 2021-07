Mitte Juni 2021 hat der schwere Unfall eines Mädchens (1,5) in einer privaten Kita in Eisenhüttenstadt die Menschen in ganz Deutschland bewegt. Das Kind war am 18. Juni in einen mit rund zehn Zentimeter Wasser gefüllten Behälter gefallen, musste reanimiert werden und lag anschließend auf einer Intensivstation in Potsdam. Die Eltern bangten tagelang um das Leben ihres jüngsten Kindes. Das sind die neuesten Entwicklungen in dem Fall.

Polizei ...