Fast zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass der kleine Maxim in der Beeskower Straße in Eisenhüttenstadt von einem nach rechts abbiegenden Sattelschlepper überrollt worden ist. Überrollt, weil der Lkw-Fahrer den Zehnjährigen, der sich im sogenannten toten Winkel befand, nicht gesehen hat. Üb...