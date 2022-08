Diese Schlammeimer liegen im gesamten Stadtgebiet herum. Anwohner und andere Personen hatten diese in der Nacht des Unwetters aus den Regeneinläufen geholt – in der Hoffnung, dass das Wasser schneller abfließen kann. Doch die Leitungen waren überlastet von all dem Wasser. © Foto: Janet Neiser