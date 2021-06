Die Wetter-Extreme wechseln sich ab. Nach den sehr trockenen und heißen Tagen folgt nun ein ordentlicher Dauerregen, der vielerorts für Probleme sorgt. Am 30. Juni gegen 8 Uhr bemerkt Sabine Alisch am Mittwochmorgen, dass in ihrem Keller Wasser eingedrungen ist und sich auch größere Wassermengen...