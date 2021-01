Wird es in diesem Jahr am letzten Wochenende im August ein Stadtfest in Eisenhüttenstadt geben oder nicht. Die ehemalige Bürgermeisterin von Eisenhüttenstadt, Dagmar Püschel, glaubt das nicht: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in diesem Jahr ein Stadtfest durchgeführt werden kann. Im Sommer wird, optimistisch gedacht, so viel wie im letzten Jahr möglich sein“, schreibt sie in einem Internetbeitrag zu einem Artikel der MOZ. Darin wurde geschrieben, das es erste Gespräche zwischen Stadtverwaltung, Hauptsponsor und Veranstaltungsagentur gebe. Auch ein anderer Nutzer hält es für Wunschdenken, dass sich die Situation bis August ändert: „Spart Euch die Kraft und Ressourcen für wichtigere Dinge auf“.