Der Winter hat auf den hiesigen Straßen seine Spuren hinterlassen. An der neuen B 112 werden in der Eisenhüttenstädter Region seit Montag einige Stellen im gerissenen Asphalt ausgebessert. Die Maßnahmen sollen bis Freitag dauern. Wer zum Wochenstart in Richtung Eisenhüttenstadt auf der Schnells...