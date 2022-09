Seit den Morgenstunden am 27. September wird nach unbestätigten Angaben ein 61-jähriger Mann in der Neuen Oderwerft (Seeberge) in Eisenhüttenstadt vermisst. Das letzte Lebenszeichen hatten die Mitarbeiter am Abend des 26. September erhalten. Eine Anfrage bei der Polizei läuft.

Als der Mann am 27. September nicht zur Arbeit auftauchte, suchten zunächst die Kollegen auf dem weitläufigen Betriebsgelände fieberhaft nach ihm und schalteten am Nachmittag Polizei und Feuerwehr ein. Die Freiwillige Feuerwehr in Eisenhüttenstadt war um 14.42 Uhr alarmiert worden und rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Mann ist wahrscheinlich in den Kanal gefallen

Kollegen vermuten, dass der Vermisste in den Kanal gefallen ist. Die Geschäftsführerin der Neuen Oderwerft Elke Ruchatz wollte während der Suchaktion gegenüber der Märkischen Oderzeitung dazu keine Aussagen machen.

Dass der Mann in den Kanal gefallen sein könnte, war während der stundenlangen Suchaktion nur vermutet worden. Auf alle Fälle funktionierte noch das Handy des Mannes, doch ob es im Wasser oder an Land sich befand, stand am späten Nachmittag noch nicht fest.