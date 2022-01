Mehrere Panzer auf einem Zug haben jüngst für Aufsehen in Ostbrandenburg gesorgt. In Eisenhüttenstadt hatte ein Passant von einer Brücke aus ein kleines Handy-Video von dem Transport gedreht und es in den sozialen Medien gepostet. Das sorgte für reichlich Spekulationen. Truppenverlegung Richtun...