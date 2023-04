Ilona, 62 Jahre,

aus Groß Oßnig

Die 62-jährige Ilona aus Groß Oßnig wollte eigentlich noch weiter arbeiten, erkrankte jedoch an Parkinson und musste so schon früher in Rente gehen. „Ich bringe mich jedoch als Trainerin im Gymnastikverein Cottbus e.V. ein. Diese Tätigkeit erfüllt mich, und ich bin mir sicher, dass ich auch den Teilnehmern Freude bereiten und Gesundheitsbewusstsein vermitteln kann.“

Sie ist naturverbunden und geht gern am Stausee spazieren.

Erholung findet sie auch auf ihrem Hof mit den Hühnern, Schafen, jungen Lämmern und Kaninchen.

„Des Weiteren dekoriere ich gern unser Zuhause und freue mich, wenn ich mit meinen vier Enkelkindern Zeit verbringen kann.“

