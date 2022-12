Wer wird Brandenburgerin bzw. Brandenburger des Monats?

Und so machen Sie mit.

Sie sind auch Brandenburgerin bzw. Brandenburger mit Leib und Seele und wollen das allen zeigen? Dann bewerben Sie sich mit einem aussagekräftigen Foto und ein paar netten Zeilen zu sich selbst unter . Alle abgebildeten Personen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der monatlichen Online-Wahl unter www.moz.de/bbw dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0.00 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24.00 Uhr. Alle Sieger des Monats-Votings nehmen an der Wahl „Brandenburgerin bzw. Brandenburger des Jahres“ Anfang 2023 teil. Den ersten drei Platzierten winken erneut lukrative Preise.