Die 61-jährige Maritta arbeitet als Steuerfachangestellte in einem Krankenhaus und wohnt seit über 26 Jahren in Neuhausen/Spree bei Cottbus.

„Ich bin viel mit dem Rad unterwegs und habe letztes Jahr z.B. beim Stadtradeln in drei Wochen über 1000 Kilometer geschafft“, schreibt sie. „Ein weiteres Hobby ist das Nähen. Dabei entstehen nicht nur Unikate für Freunde und Familie, ich nähe auch Herzkissen und Beanie’s für krebskranke Frauen.“

„Leider wohnen meine beiden Kinder, beruflich bedingt, nicht mehr in Brandenburg. So gibt es im Urlaub mal eine Radtour ‚von Kind zu Kind’. Mein Leben wird also von viel Neugier und Spaß begleitet.“

