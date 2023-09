Thomas, 62 Jahre,

aus Steinhöfel

Da sich die Damen in seinem Umfeld nicht trauen, sich zu bewerben, will es Thomas eben selbst versuchen, schreibt er. Der 62-Jährige wohnt in Steinhöfel und arbeitet als Produktionshelfer in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Seit April bin ich stolzer Opa!“

In seiner Freizeit ist er gern in der Natur unterwegs, mal per Rad und mal zu Fuß.

