Ein eher angenehmer Sommerabend in Eisenhüttenstadt ist am 28. Juni mächtig hitzig gewesen. So hitzig, dass ein Mann vorläufig in Polizeigewahrsam genommen werden musste.

Nach Angaben der Polizei hatte es gegen 20.30 Uhr einen Anruf gegeben, bei dem ein Mann mitteilte, dass ein anderer Mann in der Erich-Weinert-Allee mit einem Beil herumlaufe und ihn bedroht habe. „Die Erstmeldung war, dass ein Mann mit Beil durch die Straße laufe“, heißt es aus der Polizeidirektion Ost. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen 36-Jährigen, der der Polizei nicht mehr unbekannt ist. Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt mit 3,3 Promille erheblich alkoholisiert gewesen.

Beleidigung und Bedrohung

Nach Angaben von Roland Kamenz von der Polizei-Pressestelle war der 36-jährige Deutsche mit dem Beil vor die Haustür getreten und habe dort wohl nicht nur einen Anwohner, sondern zwei Männer bedroht. Er habe mit dem Beil in ihre Richtung gezeigt und eine Schneidbewegung am Hals angedeutet.

Während des Einsatzes beleidigte der Betrunkene der Polizei zufolge die Polizisten, soll sie unter anderem „Hurensöhne“ genannt haben. Eine Anzeige wegen Beleidigung folgte.

Natürlich stellten die Beamten das Beil sicher. Zudem nahmen sie den Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein. Dass er in Gewahrsam genommen wurde, sei vor allem zur Gefahrenabwehr entstanden, um weitere Straftaten zu unterbinden. Zudem sollte der Mann, gegen den offenbar schon andere Anzeigen vorliegen, ausnüchtern. Polizeigewahrsam ist anders als die Verhaftung keine Maßnahme der Strafverfolgung und setzt keinen Haftbefehl voraus.