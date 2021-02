Der Winter in Eisenhüttenstadt zeigt sich in all seinen Facetten. Für manch einen die pure Freude, für andere Menschen bringt die kalte Jahreszeit zusätzliche Belastungen im Alltag.

In Wiesenau wurde eine Schlittenkutsche im Troika-Gespann gesichtet und in den den Diehloer Bergen in Eisenhüttenstadt fegten die Rodler und Ski-Fahrer über die Pisten. Die Oder in der Altstadt Fürstenberg hingegen lud ein zu einem entspannten Spaziergang bei Sonnenschein.

Plusgrade verdrängen Eis und Schnee