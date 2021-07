Hansi, der kleine Damhirsch, war der letzte Überlebende eines regelrechten Massakers. In einem wahren Blutrausch waren Wölfe am 24. Dezember vergangenen Jahres, also am Heiligabend, in Neuzelle in ein Wildtiergehege eingedrungen und hatten 15 Hirsche, Kühe und Kälber getötet. Nicht gefresse...