Neuzelle (Oder-Spree) hat sich heute besonders herausgeputzt. Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde waren noch am Vormittag unterwegs, um bepflanzte Beete und den Klosterteich in der vollen Pracht präsentieren zu können. Alles sollte perfekt sein an diesem so wichtigen Tag, der Politprominenz aus Potsdam und viele Gäste aus der Region anlockt. Der Grund? Der nach drei Bauabschnitten komplett fertiggestellte Barockgarten des Klosters Neuzelle wird am 10. Juni offiziell eröffnet.

Die Stiftung Stift Neuzelle hat mit der Fertigstellung des Gartens in ihrem 26-jährigen Bestehen und in der Geschichte des Klosters Neuzelle einen Meilenstein erreicht. Der nun fünf Hektar große Barockgarten ist in seiner historischen Form wieder vollständig hergestellt und eine wahre Augenweide.

Das sagt der Ministerpräsident

Festakt im Klostergarten Neuzelle - zu Gast sind auch Ministerpräsident Dietmar Woidke und Wissenschaftsministerin Manja Schüle.

© Foto: Janet Neiser Der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, und die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle, wollten sich den Festakt zur Eröffnung nicht entgehen lassen.

Norbert Kannowsky, Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle, sagt: „Die vollständige Wiederherstellung des Neuzeller Barockgartens ist ein historisches Ereignis in der Geschichte der Klosteranlage. 26 Jahre nach Gründung der Stiftung Stift Neuzelle durch das Land Brandenburg ist dieser große Meilenstein erreicht. Mit diesem Projekt bereichert das Land Brandenburg die Welt der historischen Gärten."

Der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke ist kurz nach seiner Ankunft im Klostergarten Neuzelle in Gespräche vertieft.

© Foto: Janet Neiser Auch Dietmar Woidke scheint beeindruckt: „Der Stiftung ist Großartiges gelungen! Die Klosteranlage ist mittlerweile fast vollständig saniert. Insgesamt wurden seit 1993 über 50 Millionen Euro investiert. Mein allerherzlichster Dank geht an alle, die über viele Jahre die Planung, Vorbereitung und Umsetzung des Wiederaufbaus des Barockgartens vorangetrieben haben. Ohne ihn wäre die Klosteranlage Neuzelle nicht vollständig.“

Die ersten Bauabschnitte im Klostergarten wurden in den Jahren 2004 und 2008 beendet. 4,5 Millionen Euro waren bis dahin in den Garten und die Orangerie geflossen. Der finale Bauabschnitt, zu dem auch die Sanierung des Waschhauses und die Errichtung einer Gärtnerei gehörte, begann 2019 und kostete 6,8 Millionen Euro.

Die Kulturministerin und die Mönche

Kulturministerin Manja Schüle betont, dass mit Brandenburgs einzig erhaltener barocker Parkanlage in Neuzelle nicht nur ein Gartendenkmal wiederhergestellt, sondern auch ein neuer Kulturort geschaffen worden sei. Ein Kulturort, der Körper und Geist anspreche und Geschichte und Gegenwart miteinander verbinde.

Aktionswochenende im Neuzeller Klostergarten Sonnabend, 11. Juni 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr – Gartenführungen, Eintritt frei. Ab 10 Uhr – gastronomisches Angebote auf dem Stiftsplatz und in der Orangerie. 16 Uhr – Open-Air-Konzert des Dresdner Residenzorchesters, das Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ spielt, Eintritt frei. Sonntag, 12. Juni 10:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15 Uhr – Gartenführungen, Eintritt frei. 11:30 Uhr – Ökumenische Gartenandacht. Von Freitag bis Sonntag wird der Garten nächtlich beleuchtet.

Sie sagt: „Ich bin überzeugt: Der Klostergarten wird dazu beitragen, dass noch mehr Menschen den Weg nach Neuzelle finden und der Ort weiter an Strahlkraft gewinnt. Und es hat etwas zutiefst Versöhnliches, dass diejenigen, denen wir diesen Garten verdanken, wieder hier sind und erneut Wurzeln schlagen. Die Rückkehr der Zisterzienser unter Prior Simeon und Pater Kilian schlägt nicht nur eine Brücke in die Vergangenheit – sie befruchtet Neuzelle auch als geistigen, religiösen, spirituellen Ort neu.“

Der Landrat von Oder-Spree

Der Klostergarten in Neuzelle im Juni 2022

© Foto: Janet Neiser Oder-Spree Landrat Rolf Lindemann spricht von einer herausragenden Leistung des Denkmalschutzes und einer immensen Kraftanstrengung derer, die dafür enorme Haushaltsmittel mobilisiert haben. „Das, was in Neuzelle über die Jahre wieder freigelegt wurde, hat darüber hinaus eine sinnstiftende Bedeutung für uns Heutige. Wir leben eben nicht in einer hermetisch abgeschlossenen Gegenwart, sondern stellen uns in übergreifende zeitliche Zusammenhänge. Und viele Menschen schöpfen eben Kraft und Lebenssinn aus den reichen Kulturbeständen, die über die Jahrhunderte von schöpferischen Geistern zusammengetragen wurden – hier in Neuzelle sind es 35 Generationen, auf deren Schultern wir stehen.“

Landeskonservator Thomas Drachenberg lobt die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten vor Ort, der Fachplaner und Behörden. „Nun gilt es, durch eine langfristige Pflege die Erhaltung des Klostergartens Neuzelle als wichtigen Ort der Kulturgeschichte auch in Zukunft sicherzustellen.“